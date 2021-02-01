確診後無阻威力　卓林普衞冕德國賽寫歷史

世界一哥卓林普在德國大師賽冠軍戰果然顯出「餓狼」的霸氣，以9比2力挫好友利素禾斯基，成為首位成功蟬聯這項大師賽的球手，同時也迎來他今季第四個冠軍兼生涯累積第21個排名賽錦標，袋走8萬英鎊冠軍獎金。

卓林普與利素禾斯基都是因為早前確診新冠肺炎無緣出戰倫敦大師賽，兩位英格蘭球手場外份屬老友，而這是他們第16次交手，卓林普稍佔上風贏了9次，但今次他亦對老友的實力再次肯定：「我與利素禾斯基早前染疫，很高興這次我們能進決賽，作為朋友與他比賽總是困難，我也不會像擊敗其他人般有那種勝利的喜悅感，這一場比賽要全力爭勝，因為他會給我考驗。」

一年前卓林普擊敗羅拔臣奪得這項德國大師賽冠軍，而12個月後的今日他成功衞冕，這是他今季繼全英賽、北愛爾蘭賽及世界大獎賽之後，奪得第四個排名賽冠軍，距離上季創造單季贏得六冠紀錄僅差兩個冠軍。

不過，29歲的利素禾斯基雖然近年表現搶鏡，但要破「二奶命」爭取生涯第一個排名賽冠軍仍要等，這已是他近兩季的第五個排名賽亞軍，他是繼2018年Riga大師賽、2019年的中國公開賽及蘇格蘭公開賽，以及2020世界大獎賽後，再次在決賽飲恨。

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