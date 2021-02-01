尼馬起孖都冇用 PSG慘遭絕殺

法甲爆出大冷門，爭標勁旅巴黎聖日耳門(PSG)雖然有球星尼馬射入2球12碼，但踢到補時，被護級球隊羅連安特絕殺，作客輸2比3而回，跌至聯賽榜第3位，PSG搵來普捷天奴執教，都係無補於事。

巴黎聖日耳門之前取得4連勝，但今場踢到36分鐘先失守，羅連安特中場艾拔基爾把握1次禁區頂混戰機會，勁射破網。

不過，羅連安特右閘侯保蘭治文迪斯喺臨完上半場，禁區內侵犯尼馬，被吹罰12碼，尼馬親自主射入網，為PSG扳平1比1。

換邊之後，侯保蘭治文迪斯又「送禮」，佢今次喺禁區內踢勾跌莫路伊卡迪，PSG再次獲得12碼，由尼馬射入反超前2比1。

問題係PSG防線太鬆散，踢到80分鐘，羅連安特前鋒尤尼韋沙個人突破，近門射成2比2。去到補時1分鐘，PSG空群而出搶攻，羅連安特趁機打反擊，由摩費單刀射入，反勝3比2。羅連安特取得2連勝，而且都係贏3比2，為搶分護級打下一支強心針。

同日里爾以1比0擊敗迪安，力壓第2位嘅里昂，升上榜首。