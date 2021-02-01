瑞典新鳥人超越布卡　杜普蘭蒂斯更厲害

意大利文「Mondo」，意指宇宙的起源、浩瀚的世界，同時也有美妙事物的意思。這個名字亦是外界對瑞典撐竿跳「新鳥人」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）的稱號，足證這位21歲體壇超新星在撐竿跳界的地位，「被大家視為這項運動的代言人，感覺非常棒，但這不是我的終極目標，我希望每一跳都跳得更高，繼續進步。」■文：伍靖華

杜普蘭蒂斯生於運動世家，繼承了爸爸的撐竿跳衣砵，遺傳了擅於排球及七項全能的母親的體育天賦，受到兩位同是運動員的哥哥所薰陶，種種外在因素，讓杜普蘭蒂斯順理成章地成為撐竿跳運動員。他童年時已展現出過人天賦，6歲跳過1米67，在2015年6月，7至12歲的撐竿跳青年世界紀錄全都由杜普蘭蒂斯所保持，根本沒有同齡的對手能夠威脅到他。正所謂「無敵便是最寂寞」，12歲那年，杜普蘭蒂斯完全將撐竿跳擱在一旁，戴起頭盔，全心全意專注在棒球，也許是念念不忘，他很快便重投撐竿跳的懷抱，重拾熟悉的飛翔節奏與自由。

揀飲擇食愛糖唔愛菜

15歲那年，杜普蘭蒂斯首次代表瑞典參加世青賽，便一次越過5米30奪金兼刷新比賽紀錄，18歲他跳出6米05贏得歐錦賽殊榮，獲得個人首個成年組冠軍，並刷新撐竿跳20歲以下世界紀錄。杜普蘭蒂斯頻頻破紀錄，讓擔任技術教練的父親引以為傲，但他的揀飲擇食，卻教身為營養師兼體能教練的媽媽叫苦連天，「杜普蘭蒂斯從來都不享受吃蔬菜，如果有菜在碟上，他會將它們移到一旁。」沒有均衡飲食，甚至在比賽前只吃糖果，仍無阻他在各項比賽屢創紀錄，體內強大的潛能叫人稱羨。

破盡室內室外紀錄

也許是抵抗不了母親日日夜夜的嘮叨，杜普蘭蒂斯去年慢慢糾正飲食習慣，少了炸雞，多了蔬果，也將他帶上了一個新的高度，去年2月他先在波蘭出戰世界室內田徑巡迴賽，並跳出6米17改寫世界紀錄，5日後再在蘇格蘭將紀錄推前1厘米至6米18。9月的羅馬鑽石聯賽，一次跳過6米後便將橫桿鎖定在6米15的高度，首次挑戰不得要領，杜普蘭蒂斯回到助跑點，低頭吸一口氣後，一往直前向前跑，這次他成功了，打破撐竿跳傳奇布卡在1994年所寫下的6米14男子室外世界紀錄，杜普蘭蒂斯用成績向世人宣告，不論室內還是室外，他都是最有力的競爭者。

6米14到6米15，6米17到6米18，就只有一厘米的距離，但對撐竿跳運動員來說，每一厘米都是一次自我鞭策，每一個嘗試都是一次自我調整，「對於每個運動員來說，這是一個非常奇怪的賽季，但我專注在自己的訓練並且得到不錯的成績。」2020年16場比賽全勝，三度刷新世績，然而杜普蘭蒂斯並不安於現狀，只有對自己有要求的人，才值得更好。

笑對東奧延期「很多事更重要」

杜普蘭蒂斯保持撐竿跳室內外世界紀錄，並擁有9項分齡紀錄，被冠以「新鳥人」稱號，並成為東京奧運金牌大熱門。東奧延期對於狀態正佳的杜普蘭蒂斯來說難免略感遺憾，但他仍樂觀面對：「奧運無法如期舉行真的很可惜，也讓我感到詫異，不過世界上有很多事情比體育來得更重要，至少我們還有機會參加。」善心滿瀉的他決定捐出首破世績的號碼布拍賣，善款用作抗疫，最後共籌得3,000美元。

杜普蘭蒂斯檔案

出生日期：1999年11月10日（21歲）

暱稱：Mondo 身高：1米81

個人重要紀錄：

室外撐竿跳世界紀錄（6米15）

室內撐竿跳世界紀錄（6米18）

主要榮譽：

2020年 世界田聯年度最佳男運動員

2019年 世界田徑錦標賽 銀牌

2018年 歐洲田徑錦標賽 金牌

2018年 世界青年田徑錦標賽 金牌