查奧爾超爆首演上位　曼迷：踢走馬迪爾

曼聯今季多位主力球星狀態大勇，令球隊能夠晉身爭標行列，不過法國前鋒安東尼馬迪爾就表現差勁，今季只喺英超入過2球。曼聯1月新簽嘅科特迪瓦新星迪亞路查奧爾，日前為曼聯U23首演即技驚四座，入2球兼有助攻協助曼聯U23以6比3大破利物浦U23，難怪曼迷即時呼籲蘇斯克查起用呢位18歲新星取代安東尼馬迪爾。

迪亞路查奧爾日前首次披起曼聯波衫比賽，為曼聯U23對利物浦U23，佢只係用13分鐘就先開紀錄，之後又交出助攻，最後再以Chip射12碼埋齋，喺呢場6比3嘅大勝入面交出2入球1助攻，作為嚟到英國後第1場比賽，表現完全係100分！唔少曼聯球迷網上留言，話佢嘅作用高過安東尼馬迪爾多多聲，係時候畀呢位新星上位。

曼聯領隊蘇斯克查亦講明，迪亞路查奧爾離一隊亮相之期不遠：「迪亞路查奧爾嘅性格非常之好，永遠都保持微笑而且有禮貌，練習非常落力，佢需要一啲時間加強體能同埋適應英國嘅比賽節奏，但大家唔使等好耐，因為佢融入得非常迅速！」

其實呢場波除咗迪亞路查奧爾表現搶鏡，17歲新星祖侯基個人食出「大四喜」亦鋒芒畢露，呢名英格蘭U18國腳去年夏天先由新特蘭加盟，不過已經跳級代表曼聯U23出賽，假以時日有機會成為曼聯及英格蘭明日之星。