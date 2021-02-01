森巴兵之野心　費蘭度不進則退

費蘭度上季停擺期間由傑志轉投東方龍獅，堪稱去年港超最矚目的一單轉會新聞，這位為「藍鳥」贏得各項主要錦標的森巴攻擊手，在對抗疫情及大傷之餘，未來更要在強者如雲的東方龍獅陣中，為自己爭下一席之地，種種挑戰下，費蘭度選擇笑着面對，淡然自若。

■圖、文：林卓臻

上季季尾因不符合上陣資格，費蘭度錯過於復賽獻出首騷的機會，其後又在新賽季甫展開前，不幸因阿基里斯腱撕裂需動刀做手術，踏上漫長康復之路，算一算，他已經近一年沒有參與比賽：「我真係好掛住比賽感覺。冇得訓練同比賽，自己當然好沮喪，但呢啲事梗會發生，這就是生活，過去已成過去，唔值得去糾結，我寧願向前看，擺更多心機落當下同未來。」

疫情下養傷 冀強勢歸隊

值得慶幸的是，費蘭度康復進度比預期好，這位森巴兵早前已回到訓練場，進行個人訓練。而本地球壇再因疫情反彈陷入停擺，亦為費蘭度賺得更多時間恢復，準備期待已久的「地標戰」：「話唔定香港足總會等我好番，先至重開球賽。」費蘭度如此對隊友及教練苦笑道，「開心果」的性格，去到哪裏都不會改變，但玩笑歸玩笑，他很清楚今次大傷以及疫情對球員的影響：「我覺得自己傷勢已回復7至8成，但我需要以最佳狀態回歸，球隊已停止訓練數周，情況對我哋嚟講絕對唔容易。」

冇永遠正選 操練交足貨

過去5年的傑志生涯，費蘭度曾為舊東家奪取各大主要錦標，期間個人更贏得包括香港足球先生等殊榮，在外人眼中，已成為「藍鳥」旗幟人物的他，本可繼續在熟悉的「舒適圈」發光發熱，但現年34歲的費蘭度，認為是時候為職業生涯揭開新一頁：「我覺得自己喺嗰度（傑志）嘅時光已告一段落，我需要新嘅挑戰。有時有球員心入面諗住自己肯定可以出場，佢哋會因此變得鬆懈，呢度（東方龍獅）同以前喺傑志一樣，如果你訓練時唔交足貨，就會有第二個球員取替你嘅位置。」

遇伯樂提攜 盡全力報答

東方龍獅崛起之勢，引起了費蘭度的注意，而再次與球隊主教練兼總監李志堅合作的寶貴機會，更是令他難以推搪：「我好享受為堅Sir踢波，佢畀到我好多信心、支持我，可以畀我踢到我最鍾意嘅踢法。第一次同堅Sir交手嗰陣，我仲踢緊公民，喺一場預備組比賽中我射入兩球，賽後佢行埋嚟同我傾偈，當時我唔識講英文，又好怕醜，但我永遠記得嗰次經歷。」得到同行肯定，比任何鼓勵都來得深刻，對當時初初來港的費蘭度而言更是如此。該季之後，兩人首次於YFC澳滌聯手，費蘭度透露其後大家一直保持聯繫，更坦言堅Sir帶領東方龍獅成為香港甚至亞洲頂級球會的野心，與自己對挑戰的渴望不謀而合：「好多人話我已經贏咗咁多獎，完全可以放輕鬆，但不了！我鍾意足球係因為其挑戰性。加盟半年以來，我一場比賽都踢唔到，但球會冇因為咁而冷落我，一直對我非常關心，我想報答佢哋對我嘅支持。」

費蘭度PROFILE

出生日期：1986年11月14日（34歲）

位置：翼鋒、進攻中場

現效力球隊：東方龍獅

曾效力本地球隊：

公民、YFC澳滌、傑志

主要榮譽：

香港超級聯賽冠軍

2016/17、2017/18

「足總盃」冠軍

2016/17

「高級組銀牌」冠軍

2016/17、2018/19

香港足球明星選舉

「最佳十一人」

2015/16、2016/17、

2018/19

香港足球明星選舉

「球員之星」

2016/17

香港足球明星選舉

「最受球迷歡迎球星」

2016/17

香港足球先生

2016/17

夢想為港隊披甲 團結球迷齊聲打氣

剛剛過去的2020年，費蘭度雖然未能踢上太多比賽，卻是這位巴西人來港的第7個年頭，意味他有資格申請香港護照，入籍成為本地球員，未來更或者有機會為港隊披甲。說到這，費蘭度亢奮地提高聲線：「為港隊披甲係我嘅夢想，香港畀咗我所有嘢，如果我嘅生活有一絲變得更好，就係因為呢片土地。」他透露已提交申請入籍，現時正處理轉換國籍等事宜。

今次由傑志轉會東方龍獅，費蘭度明白難免令「藍鳥」球迷感到失望甚至憤怒，但他希望日後如果有機會為港隊上陣，能夠團結所有球迷，一起為他及港隊打氣：「依家嚟到東方，可能有啲傑志球迷會唔開心，不過當我可以為港隊出戰，所有人都會一起為我打氣。我唔知幾時可以做到（為港隊上陣），亦唔到我話事，依家只可以努力訓練，先喺球隊做出好成績證明自己。」