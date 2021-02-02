麥迪比提早收咧　利物浦即簽卡巴克救亡

英超勁旅利物浦喺今晨轉會窗死線前動作多多，隨住中堅祖爾麥迪比檢查證實傷勢嚴重，今季將提早收咧後，「紅軍」即刻連環出招，先向普雷斯頓收朋25歲後衛賓戴維斯，並喺限期前成功借用史浩克04嘅土耳其國腳堅奧辛卡巴克，解決球隊燃眉之急。

祖爾麥迪比上場對熱刺傷出後，檢查發現佢足踝韌帶重傷，領隊高普表示：「祖爾麥迪比會喺夏天嘅集訓復出，今次受傷非常不幸，佢對熱刺嗰陣向孫興民作出精彩攔截，救番球隊一命，但就係呢一腳令佢提早收咧。」繼華基爾雲迪積克同祖高美斯後，祖爾麥迪比成為利物浦今季第3個重傷長抖嘅中堅。

收到噩耗嘅利物浦喺冬季轉會窗完結前急急掃貨，簽入賓戴維斯之後仲未收手，周二(2日)宣布成功向史浩克04借用奧辛卡巴克半季，呢位土耳其中堅一向係高普心儀目標，據報利物浦將支付150萬英鎊借用費，而且有權喺借用結束後，用2,650萬英鎊將佢買斷。

高普對奧辛卡巴克非常賞識：「佢只係20歲，已經踢緊第2間德甲球會，好遺憾史浩克04依家身處一個好差嘅位置。對奧辛卡巴克嚟講，依家係轉會嘅合適時間，因為佢需要一支穩定嘅球隊，而利物浦就可以提供呢個環境畀佢。」