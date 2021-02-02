阿仙奴大清洗　梅斯達菲離隊冬窗狂放7人

正進行重建嘅阿仙奴冬季轉會窗大清洗，周二(2日)轉會死線日再放走多3位球員，德國中堅梅斯達菲落實重返德甲加盟史浩克04，兩位英格蘭新星美蘭尼爾遜同祖爾韋洛克，亦分別被外借去西布朗同紐卡素，令阿仙奴喺冬季轉會窗離開嘅一線隊球員達到7人。

28歲嘅梅斯達菲今季喺阿仙奴長坐冷板，周二同球會達成協議提前解約後，以自由身加盟德甲史浩克04，取代被借用利物浦嘅奧辛卡巴克，梅斯達菲喺史浩克04將會同前隊友哥拉辛拿斯合作，後者上月亦被阿仙奴外借去史浩克04。

除此之外，英格蘭國腳美蘭尼爾斯亦以借用身份加盟西布朗半季，中場祖爾韋洛克亦外借紐卡素半年，阿仙奴領隊阿迪達表示，批准兩人外借係想佢哋保持比賽繼續成長，兩單外借都冇包含買斷條款，借用期結束後就會回歸阿仙奴。

連同哥拉辛拿斯、威廉沙列巴、奧斯爾同柏柏斯達夫普路斯，阿仙奴喺冬季轉會窗一共放走7位一線隊球員，而新球員就有門將馬菲賴恩同中場馬田奧迪加特。