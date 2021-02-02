英超開快車！錫菲聯西布朗輸波隨時OUT

周中英超又再開快車，大量賽事不能盡錄，所以每場推介俱是精挑細選，不能隨便了事。今晚4場英超之中錫菲聯、西布朗將會上演護級大戰，錫菲聯對上2場對曼聯及曼城，都有好表現，護級重現曙光。

西布朗上場對富咸未能全取3分有點可惜，不過球隊現時最大問題，依然是後防欠穩，對上7場比賽每場至少失2球，這場護級6分波，捧2.5球大好路；另一場推介亦屬下游對決，紐卡素主場對水晶宮，紐卡素上場作客擊敗愛華頓，表現回勇。

不過，這支球隊表現一向慢熱，對上12場比賽從未試過領先上半場，當中8次開半場和，水晶宮作客踢法穩陣，這場選半場和。

直播表

周三1:30am 德盃 艾遜 Vs 利華古遜

香港開電視77台、有線661、601台

周三2:00am 英超 狼隊 Vs 阿仙奴

Now621

周三2:00am 英超 錫菲聯 Vs 西布朗

Now622

周三3:45am 德盃 多蒙特 Vs 柏達邦

有線662、602台

周三4:15am 英超 曼聯 Vs 修咸頓

Now621、611

周三4:15am 英超 紐卡素 Vs 水晶宮

Now622