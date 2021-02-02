港超聯　成功爭取復操！最快初六復賽

政府周一（1日）宣布周四（4日）起重開部分較少身體接觸活動的運動場所。因應最新措施，足總周二（2日）與停操多時的8支港超聯球隊線上開會，討論復操安排。會後足總主席貝鈞奇表示，足總已獲批周三（3日）起可於5個指定場地復操，球會須嚴守防疫規定，足總將繼續爭取復賽計劃，最理想年初六（17日）重啟港超賽事。

政府自12月收緊社交距離措施，康文署轄下場地關閉，港超聯停擺逾2個月。鑑於近日疫情反覆，政府雖然決定延長社交距離措施至17日，但考慮到市民需要「放鬆身心」，宣布重開「涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所」。球圈人士猜測，政府此舉或有望令停擺多時的港超聯重啟。足總遂在周二（2日）與8支港超球隊代表舉行線上會議，商討復操安排。

會後，足總主席貝鈞奇指已獲政府批准，周三（3日）起港超聯8支球隊可於5個指定場地重啟操練，包括將軍澳足總訓練中心（東方龍獅、理文、晉峰共用）、賽馬會傑志中心（傑志）、九龍灣公園球場（愉園、標準流浪）、香港仔運動場（冠忠南區）以及天業路公園球場（天水圍飛馬）。球隊須嚴守去年9月復賽時實行過的衞生標準，包括球隊職、球員除操練或比賽以外，須進行家居隔離，往返場地的交通，亦須安排點對點接送，以及做定期檢測等。

為確保球隊遵守，貝主席補充足總會加強監察，包括要求進入場地人員需使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，足總亦會定期抽查職、球員是否遵守家居隔離。他透露，今次亦定下了罰則，假如有人違規，所屬球隊會整隊被罰停賽，詳細條款未定。

至於最快何時可以復賽，貝鈞奇稱正積極向政府爭取復賽計劃，鑑於球隊希望至少有2星期備戰時間，預計港超聯能夠最快年初六或七（17或18日）重啟。會上各支球隊傾向再次以「菁英盃」賽事作熱身，但球迷短期內很大機會無緣進場觀賽。

此外，4月開始陸續有本地球會將出戰亞洲賽，早前有傳媒指有球隊希望向亞洲足協申請本港作為賽會制比賽場地。惟貝主席承認，要向政府申請豁免隔離有困難，並舉例賽馬會國際騎師賽能得以舉行亦有向政府申請，「申請呢方面馬會有經驗，當然政府可能對馬會特別啲，未停過賽，馬照跑，波就冇得照踢。」但足總仍會嘗試爭取。