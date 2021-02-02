最悶冬季市場　齋借唔買英超消費急跌64%

受到疫情問題困擾，全球球壇經濟陷入寒冬，今個冬季轉會窗亦出奇地沉悶，絕大部份交易都係以借用性質。據《Carteret Analytics》統計，英超球會今個轉會窗總花費只有6,800萬英鎊，比起上年1月嘅1.88億英鎊急跌64%，亦係2012年後消費數字最低嘅1季。

英超轉會死線日只係出現3宗「永久轉會」，包括利物浦200萬鎊簽賓戴維斯、白禮頓就用400萬鎊羅致厄瓜多爾中場摩斯卡些度、愛華頓就以「極低價」簽入約舒亞京治，其餘轉會都係免費或者借用。事實上，成個冬季轉會窗最貴轉會，係曼聯1,900萬鎊(另外1,820萬鎊浮動條款)收購迪亞路查奧爾，以及韋斯咸2,000萬鎊買斷賓華馬，但呢兩宗交易其實都係上年夏天已經傾掂。

其實唔止英超受影響，各大聯賽都唔可以獨善其身，《Carteret Analytics》報告指西甲比上年冬天消費大跌88%、德甲同法甲下跌76%、意甲就下跌63%，疫情打擊令轉會市場一片死寂。