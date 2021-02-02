亞盃外移師巴林舉行　港籃暫定下周末出發

香港籃球總會今(2)日接獲亞洲籃球協會通知，亞洲盃外圍賽最後階段的C組賽事，將於2月17日移師巴林「隔離泡泡」舉行。香港籃球隊約有10名教練和球員參賽，接受新冠肺炎病毒測試後，暫定下周末啟程，抵埗後毋須隔離。

港隊原定2月17日至22日前往菲律賓，與同處C組的新西蘭、澳洲和關島閉門展開合共5場激戰，但受當地旅遊禁令影響，菲律賓籃協1月底宣布放棄主辦權，港隊何去何從頓成問號。不過籃總透露，已接獲亞洲籃協通知，C組賽事將於同期移師巴林「隔離泡泡」舉行。巴林曾於去年11月主辦第2階段的A、D組賽事，這次則會主辦C、D、F組賽事。

有別於菲律賓，港隊前往巴林前，僅須接受一次病毒測試，抵埗後毋須隔離，惟返港後仍須隔離21日。由於賽期連同隔離，需時接近一個月，部分有正職的球員較難抽身，港隊此行陣容相對年輕，包括主教練安慶健在內約有10人，具體名單有待公布。

籃總和港隊現正準備機票、保險、防護衣及相關防疫用品，暫定2月8日接受病毒測試，並於2月13日或14日啟程，抵達巴林後即進入「隔離泡泡」，只會往返酒店、訓練和比賽場地，不會外出。據悉同組的新西蘭和澳洲或因疫情拒絕參賽，因此賽程及返港時間尚未落實。

港府昨日宣布，周四（4日）起重開部分「涉及較少身體接觸的戶外運動場所」，籃總表示會嘗試爭取重開球場，讓港隊作最後備戰。惟安sir坦言成數不高：「始終我們下周末就要出發，此前重開球場機會較微。但大部分球員都有自發鍛練體能。我和籃總亦有商討怎樣幫助他們維持狀態，利用Zoom進行線上訓練是其中一個辦法。」安sir續指，此行是一眾年輕球員征戰亞洲賽的重要機會：「如果球員發揮理想，亦可作為（亞運遴選）的其中一個指標。」