【一帖睇晒】轉會死線日重要交易
2021年02月02日 17:05
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【英超】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球員●轉會費
摩斯卡些度(厄瓜多爾)●迪華利獨立隊→白禮頓●400萬鎊
賓戴維斯(英格蘭)●普雷斯頓→利物浦●200萬鎊
祖舒亞京治(挪威)●般尼茅夫→愛華頓●未公布
奧基約高斯魯(土耳其)●切爾達→西布朗●借用
奧辛卡巴克(土耳其)●史浩克04→利物浦●借用
南野拓實(日本)●利物浦→修咸頓●借用
美蘭尼爾斯(英格蘭)●阿仙奴→西布朗●借用
祖爾韋洛克(英格蘭)●阿仙奴→紐卡素●借用
馬查(英格蘭)●波爾多→富咸●借用
【其他】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球員●轉會費
基迪拉(德國)●祖雲達斯→哈化柏林●免費
梅斯達菲(德國)●阿仙奴→史浩克04●免費
基列素(德國)●卡迪夫城→緬恩斯●借用
杜明高斯昆拿(葡萄牙)●屈福特→CF格蘭納達●借用
謝斯洛迪古斯(西班牙)●巴黎聖日耳門→拉斯彭馬斯(西乙)●免費
基斯甸奧利華(烏拉圭)●卡利亞里→華倫西亞●借用
加沙寧加(阿根廷)●熱刺→艾爾切●借用
圖迪保(法國)●巴塞隆拿→尼斯●借用