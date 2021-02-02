要爭英超冠軍必定搏　曼聯「修」數冇手軟

曼聯今晚英超快車主場遇上修咸頓，「紅魔鬼」上場同阿仙奴互交白卷，接連兩場聯賽失分，已經逐漸被曼城拋離，今場冇乜失分空間。今季大家焦點都落喺曼聯作客點醒，但其實佢哋最近7場喺奧脫福出戰嘅賽事贏5場，遇上傷兵滿營嘅修咸頓3分志在必得，熱捧主Ｗ。（Now 621及611周三凌晨4時15分直播）

「紅魔鬼」今季表現對辦，早前更一度進佔榜首席位，不過前仗意外輸畀錫菲聯，上仗作客阿仙奴亦只能踢成0比0，雖然刷新球會最長聯賽作客不敗紀錄，但最近4場聯賽只錄得1勝2和1負，爭標變得被動，今晚於奧脫福出擊，唔贏真係對唔住自己。

眾所周知曼聯係今季英超作客王，啱啱領隊蘇斯克查又話破埋費格遜聯賽作客不敗紀錄，令大家忽視咗奧脫福嘅威力。查實「紅魔鬼」近期主場出擊相當穩定，對上7場主場贏咗5場，只曾喺英聯盃輸過畀曼城，及早前倒灶不敵錫菲聯。

曼聯中前場球員表現平均，中場靈魂般奴費南迪斯無論傳射都係世界級，保羅普巴喺佢帶動下亦重拾最佳狀態，卡雲尼嘅加盟更令球隊「魔性」重現，首循環作客對修咸頓，曼聯落後劣勢下就係靠佢梅開二度，反敗為勝，今場預料呢位烏拉圭老將將會正選上陣搏殺。

丹尼艾格斯未復佳態

修咸頓上周六主場0比1不敵阿士東維拉，聯賽累積3連敗，自然希望搶分反彈，不過佢哋中前場傷兵眾多，上場連列特文都傷埋，今場或要起用19歲青年軍真基域斯踢正選，呢位瑞士U21成員早幾日先透過代表向球會表示想離隊，鬥心成疑。「聖人」前鋒丹尼艾格斯上年重創後，一直未能打番最高水準，加上後防水準一般，相信難以抵擋「紅魔」強攻。值得留意嘅係，曼聯近4場主場勝仗都係贏1粒，今場除咗熱捧主Ｗ，鍾意扒冷嘅朋友不妨小注「讓球和」。