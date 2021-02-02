車路士合約條款嚴苛　杜曹：唔擔心得咁多

今個冬窗轉會市場交投淡靜，最轟動嘅反而係車路士換主帥，解僱球隊傳奇林柏特，簽入剛被巴黎聖日耳門辭退嘅德國籍領隊杜曹，其領隊合約亦被傳媒曝光，原來合約只有短短18個月，並且必須連續2季取得歐聯資格才獲續約，條件相當嚴苛。

英國《每日郵報》報道，杜曹同車路士嘅合約只得18個月，附帶續約1年條款，如此合約已反映出球會係要領隊「即食」交出成績，唔會要咩長遠規劃，而續約修件就係今明兩季都要至少取得歐聯資格，亦即英超前4名係最基本。

杜曹上任後在英超先和狼隊後贏般尼，暫時取得1勝1和，兩場比賽球隊都能全場壓制對手，控球比率超過7成，對方甚少射門。不過合約條件實在嚴苛，特別係18個月短約，杜曹對此回應：「最初我都好擔心，噢，只得18個月？不過1分鐘後我諗通咗，有咩分別，就算佢同我約4年半，只要唔滿意一樣可以立即炒我。」

只得47歲嘅杜曹其實早已跑慣江湖，佢話：「呢個水平嘅足球，冇人可以確保我可以留隊4年半，現時教練嘅角色係咩？我話晒事包埋球員轉會？我只負責成績好壞？所以我都唔擔心得咁多，我會勇敢去接受呢次經歷。」