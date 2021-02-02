熱刺好消息　哈利卡尼傷勢唔太重

熱刺王牌前鋒哈利卡尼前仗不敵利物浦期間受傷，據報兩隻足踝傷晒，初步睇要休養2個月，摩連奴表示，近日觀察後傷勢比預期樂觀，可能休息1至2星期就可復出。

哈利卡尼同孫興民可以話係熱刺摩連奴爭標最大籌碼，哈利卡尼前仗對利物浦受傷，上仗作客白禮頓缺陣之下，熱刺再不敵白禮頓，聯賽2連敗，嚟緊聯賽火併車路士亦難睇好。

最初估計，哈利卡尼要養傷2個月，如果屬實，熱刺今季爭標基本上玩完，只能寄望聯賽盃決賽，幸好情況未至絕望，摩連奴表示：「有好消息，哈利卡尼受傷後情況不明，第2日檢測後我哋覺得可能要休息3星期，但哈利好樂觀，佢有類似足踝受傷經驗，佢認為今次大概休息1至2周，希望佢冇睇錯。」

此外，前熱刺球員奧哈拉提議，摩連奴應該向普捷天奴取經，當哈利卡尼及孫興民其中1人受傷期間，餘下1人在單獨上陣仍能取得入球。奧哈拉指出：「哈利卡尼同孫興民都試過受傷，餘下另1人作戰但都能交出好表現，呢方面普捷天奴有晒經驗，摩連奴亦應可做到。」