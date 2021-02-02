東京奧運前景未知　籃球賽　籤照抽！

主宰東京奧運籃球賽爭標形勢的抽籤儀式剛於瑞士完成，12支男子及12支女子入圍球隊，將分別編作3組作賽，衞冕冠軍美國男子隊於A組與伊朗、法國及一支外圍賽晉級隊伍同組。在疫情影響下，美國男籃近日再吸納多名年輕球員入伍，擴大遴選人數至60多人，務求有足夠兵源以應對各種不確定性。

東奧男子籃球賽已有8隊取得資格，其餘4個席位將於外圍賽中定奪。經國際籃協抽籤後，A組有美國、伊朗、法國及一支外圍賽晉級球隊；B組有澳洲、尼日利亞及兩支外圍賽晉級球隊；而C組則有東道主日本、阿根廷、西班牙及一支外圍賽晉級球隊。比賽將於7月25日至8月7日舉行，小組頭兩名以及兩支最佳「第3名」球隊，將躋身最後8強爭標組。

國際籃協秘書長Andreas Zagklis 於儀式上重申，他們有信心能與國際奧委會及東京奧組委協力，聯手舉辦一個順暢的賽事。

奧運押後了一年上演，加上疫情仍肆虐，或多或少會打擊球員參賽的意願。故此美國籃球隊就不斷擴大遴選球員的人數，以讓教練團有更多選項，抗衡各個變數。錫安威廉臣、迪雷楊格、莫蘭、鄧肯羅賓遜及活特成為最新一批被徵召的年輕新血，令目前可揀選的人數多至60人，屬歷來最高。而可孭飛的星級大將中，勒邦占士、史堤芬居里、列拿特、占士夏登、占美畢拿、路維、艾榮及杜蘭特等，也在教練普波維治可揀選之列。

「大帝」占士上月向美聯社記者表示，積極考慮親赴東京作賽：「這仍然是有可能的，我不認為我去東京的機會率是0%，其中一個原因是我太愛普教練了（普波維治）。」然而，NBA賽季有可能打到7月22日才完成，對球員難免構成兩難局面。