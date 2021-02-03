曼聯9比0血洗修咸頓　英超史上最大勝利

曼聯魔性爆發！周三(3日)凌晨英超快車，連續2場失分嘅曼聯喺主場展開瘋狂屠殺，幾乎全場「人多蝦人少」下以9比0蹂躪修咸頓，追平英超史上最大勝仗紀錄。曼聯大勝後追到同榜首曼城同分，但係踢多2場；「紅魔鬼」今場有7個球員入波(唔計烏龍球)，亦都追平英超歷史紀錄，氣勢驚人。

修咸頓今場殘陣出擊，19歲中場贊基域斯第1次以正選身份上陣，點知佢開波82秒就因為鞋底踩向麥湯米尼，連波都未掂過就食紅牌出場。曼聯打多個完全冇留手，18分鐘雲比沙卡入波拉起大炒序幕，拉舒福特25分鐘射成2比0，修咸頓中堅碧拿歷克34分鐘擺烏龍，5分鐘後卡雲尼入波令曼聯半場領先4比0。

半場期間曼聯換入安東尼馬迪爾同雲迪碧克增強火力，安東尼馬迪爾同麥湯米尼喺69同71分鐘閃電入2球。完場前4分鐘碧拿歷克禁區內侵犯安東尼馬迪爾，食紅牌兼輸12碼，般尼費南迪斯操刀射成7比0，打多2個嘅曼聯最後階段再喺修咸頓傷口灑鹽，安東尼馬迪爾同丹尼爾占士各入1粒，完成9比0狂勝。

今次係英超史上第3次9比0賽果，曼聯1995年曾經主場9比0炒葉士域治，李斯特城上季(2019年)亦曾作客9比0狂數修咸頓，可憐「聖人」連續2季成為英超史上最大敗仗嘅苦主。另外，曼聯今場有7個唔同球員入波，亦追平車路士喺2012年創下嘅英超紀錄。