雷斯冤枉食紅牌　阿仙奴9人應戰輸波

周三(3日)凌晨英超大戰，近期氣勢強勁嘅阿仙奴作客1比2不敵狼隊，7場不敗走勢終結。「兵工廠」今場輸得慘情，上半場大好形勢之下，大衛雷斯被指禁區內撞跌韋利安荷西，被罰紅牌兼12碼「全餐」，成為今場勝負轉捩點。

阿仙奴乘近期強勁，今場開波1分鐘已有布卡約沙卡射中柱，「兵工廠」之後製造多次入球機會，令狼隊門前風聲鶴唳，32分鐘尼高拉斯比比個人表演入波，為阿仙奴先開紀錄。眼見形勢一面倒，點知上半場補時階段，韋利安荷西接應直線突破阿仙奴後防，成功博到大衛雷斯犯規，不過慢鏡所見大衛雷斯完全冇出腳，只係跑動中韋利安荷西後腳踢中大衛雷斯膝頭跌低。英超新例之下，只有禁區內蓄意犯規先至會罰紅牌兼12碼「全餐」，大衛雷斯呢張紅牌相當冤枉。

狼隊由魯賓尼維斯操刀12碼追成1比1，換邊後4分鐘更由摩天奴轟入世界波反超前。阿仙奴72分鐘再有賓特尼奴出迎判斷錯誤，禁區外用手救波被罰紅牌，阿仙奴9人應戰下更加返魂乏術，最終輸1比2完場。前英超球證卡頓保承認，大衛雷斯嘅紅牌屬於誤判，阿仙奴領隊阿迪達就話會研究之後，再決定係咪為大衛雷斯紅牌提出上訴。