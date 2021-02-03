C朗再做祖記救世主　1場波刷新幾個紀錄

C朗拿度再做救世主，周二深夜率祖雲達斯作客國際米蘭出戰意大利盃四強首回合，個人包辦兩球入球為球隊反勝，生涯累積入球達763球，成為史上入球王，為周五踏入36歲生日嘅自己迎來賀禮。

國米憑着拿達路馬天尼斯於9分鐘先開紀錄，但23分鐘祖記搏得12碼，C朗主射破網，為球隊追平，跟住35分鐘國米後防失誤，被C朗搶得皮球射入空門，祖記反超前2比1，最終以呢個比數完場，C朗個人梅開二度更係今季第8次，成為目前五大聯賽當中雙響次數最多嘅球員。

仲有兩日（2月5日）踏入36歲生日嘅C朗，呢場比場刷新多項紀錄，佢喺35歲期間轟入40球，生涯累計763球，據《馬卡報》統計是史上最多入球嘅球員，超越762球嘅名宿比簡及巴西球王比利，而C朗今季喺意甲、意大利盃、歐聯及意大利超級盃總共入咗22球，再加埋國家隊入3粒，佢已經連續15個賽季攻入25+，創出恐怖數據。

據《馬卡報》統計成為史上入球王之後，皇馬官方都向C朗發出祝賀。至於祖記與國米下周將會進行第二回合。意盃決賽定於5月19日。