今晚英超快車　耶穌仔打救你

2021年02月03日 12:00
  • 東網電視
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    周四2:00am 英超 般尼 Vs 曼城
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    周三英超快車，由般尼主場迎戰曼城，般尼上輪作客2球不敵車路士，各項賽事3場不敗終止，般尼上仗全場捱打，控球率不足3成，射門次數亦寥寥無幾，今場對住另一支勁旅曼城，要入波有一定難度。
    至於曼城上輪主場1球小勝錫菲聯，各項賽事19場不敗，繼續排喺聯賽榜首位置，今場對住下游球隊般尼，絕對唔會留手，以進一步擴大領先優勢。
    般尼雖然今仗有主場優勢，但之前對住曼城都難逃大敗，近7次對住藍月亮6次輸3球或以上，今次不如進取啲揀讓兩球嘅讓球客勝。
    名家：布朗尼
    直播表
    周四1:30am 德國盃 禾夫斯堡 Vs 史浩克04
    香港開電視99台、有線661、601台
    周四2:00am 英超 般尼 Vs 曼城
    Now621
    周四2:00am 英超 富咸 Vs 李斯特城
    Now622
    周四3:30am 英超 列斯聯 Vs 愛華頓
    Now623
    周四3:45am 德國盃 雷根斯堡 Vs 科隆
    有線662、602台
    周四4:15am 英超 利物浦 Vs 白禮頓
    Now621
    周四4:15am 英超 阿士東維拉 Vs 韋斯咸
    Now622