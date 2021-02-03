今晚英超快車 耶穌仔打救你

周三英超快車，由般尼主場迎戰曼城，般尼上輪作客2球不敵車路士，各項賽事3場不敗終止，般尼上仗全場捱打，控球率不足3成，射門次數亦寥寥無幾，今場對住另一支勁旅曼城，要入波有一定難度。

至於曼城上輪主場1球小勝錫菲聯，各項賽事19場不敗，繼續排喺聯賽榜首位置，今場對住下游球隊般尼，絕對唔會留手，以進一步擴大領先優勢。

般尼雖然今仗有主場優勢，但之前對住曼城都難逃大敗，近7次對住藍月亮6次輸3球或以上，今次不如進取啲揀讓兩球嘅讓球客勝。

名家：布朗尼

直播表

周四1:30am 德國盃 禾夫斯堡 Vs 史浩克04

香港開電視99台、有線661、601台

周四2:00am 英超 般尼 Vs 曼城

Now621

周四2:00am 英超 富咸 Vs 李斯特城

Now622

周四3:30am 英超 列斯聯 Vs 愛華頓

Now623

周四3:45am 德國盃 雷根斯堡 Vs 科隆

有線662、602台

周四4:15am 英超 利物浦 Vs 白禮頓

Now621

周四4:15am 英超 阿士東維拉 Vs 韋斯咸

Now622