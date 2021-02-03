拉舒福特超越簡東拿　下個到碧咸

2021年02月03日 13:02
  • 東網電視
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    曼聯喺英超9球狂數修咸頓，前鋒拉舒福特「只係」入得1球，不過呢個入波就令佢喺曼聯歷史射手榜入面，以83個入波超越法國傳奇簡東拿(82球)升上第9位，依家只係差第8位嘅碧咸(85球)2球，呢位23歲前鋒仍有大把日子，相信可以逐步攀升成為「紅魔鬼」傳奇。
    對於入波超越「簡大帝」，拉舒福特賽後表示：「簡東拿係頂尖球員，佢為曼聯贏過好多錦標，好開心今日可以超越佢嘅入球數字，我仍然想入更多波去幫助曼聯。」曼聯領隊蘇斯克查亦表示：「簡東拿係神奇嘅球員，拉舒福特將會有一個偉大嘅足球生涯。」拉舒福特短期內有望超越第8位嘅碧咸，但之後「升呢」難度就會大大提升，第7位嘅C朗拿度有118球，而終極目標就係朗尼嘅253球。
    曼聯史上入球王排名
    1 朗尼 253球
    2 傑斯 160球
    3 史高斯 155球
    4 雲尼斯達萊 150球
    5 蘇斯克查 126球
    6 高爾 121球
    7 C朗拿度 118球
    8 碧咸 85球
    9 拉舒福特 83球
    10 簡東拿 82球