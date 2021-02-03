政府公布部分戶外體育處所周四重開

政府周三（3日）凌晨公布新一輪防疫指引，維持二人限聚令、口罩令等大部分現行的社交距離措施之外，周四（4日）起將重開運動場跑道、網球場等涉及較少身體接觸活動的指定戶外體育場所。這些指示及指明將由2021年2月4日生效，為期14天，直至2021年2月17日。

指定戶外體育場所，括運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外兵兵球枱及戶外羽毛球場。至於隊際運動項目場地如足、籃球場則維持關閉。

上述重開之場須符合相關規定，包括任何人身處體育場所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴或飲食外）；以及每組不得超過2人以及每組之間須作出有效分隔等。另外，在可行情況下須確保使用者在進入場所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪場所的日期及時間，以便追蹤確診個案。為減低傳播風險，觀眾席必須關閉，而涉及場所運作的員工亦須每14天進行一次2019冠狀病毒病核酸檢測。