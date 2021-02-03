礦工護級緊要過爭盃　今晚狼堡玩晒

今晚德盃16強有免費直播，由禾夫斯堡主場火併史浩克04。喺冬窗臨閂前瘋狂借兵嘅史浩克護級大過天，盃賽場合無謂嘥力，何況禾堡無論狀態定往績都勝一籌，主勝乃不二之選。（香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨1時30分直播）

「礦工」史浩克喺冬窗動作多多，繼哥拉辛拿斯同亨特拉爾回巢救亡後，於臨閂窗前再簽入同阿仙奴解約、以自由身來投嘅中堅梅斯達菲，並且提早同賀比馬菲提前簽下佢首份職業合約，呢位美國小將正係連中三元擊敗賀芬咸，終止跨季30場聯賽不勝嘅福將。

「狼堡」弗爆韋格賀斯腳風順

不過突然有咁多新兵來投，史浩克仍需時間磨合，而且佢哋依家負債高達2.4億歐元，因此首要目標係留番喺德甲，呢支包尾大幡落後尾3嘅比勒費爾德9分，護級形勢水深火熱，實在無暇兼顧德盃。

相反，禾堡今季走勢唔錯，現於聯賽位居三甲，連埋盃賽在內，近18仗只係輸過2場咁大把，仲要係輸畀勁旅拜仁同多蒙特，絕對唔失禮。「狼堡」近3場全勝，單計近8場主場7勝1和弗到漏油，其中最突出嘅梗係韋格賀斯，呢位荷蘭中鋒今季聯賽已有13球進帳，單計近7仗亦攻入6粒，包括上圈德盃大勝辛特侯遜4比0之役省兩粒，腳風奇順，加上近2次交手禾堡贏晒，韋格賀斯亦入3粒，要贏無心戀戰嘅「礦工」冇難度。法達斯維

禾夫斯堡近3場成績

100%

勝