港超聯　闊別球場多時　冠忠南區積極復操

香港足球總會周二（2日）宣布獲批讓港超球隊復操，各隊闊別訓練場逾2個月後，周三（3日）分別於5個指定場地陸續重投操練。復操首日，記者去到香港仔運動場，實地走訪冠忠南區訓練的情況。

港超停擺前位列聯賽次席的冠忠南區，復操首日早上，去到香港仔運動場副場進行操練。為執行防疫規定，通往球場多個出口都已封閉，球場附近範圍都被鐵欄圍起，除了球隊人員之外，其他人士包括記者都被禁止進入，現場亦見到有康文署及足總的工作人員在場監督。

重番綠茵場的一班冠忠南區球員及教練，都明顯表現得非常雀躍。其中停擺期間加盟的20歲澳洲新兵卡希爾，亦終於有機會首度現身，參與球隊操練，這位「袋鼠兵」事後坦言自己來港後一直未能投入正式訓練，今日終於可以踏上訓練場，鬆了一口氣：「嚟到香港後6周都冇得掂波係好困難，但我一直保持堅強心態，讓自己度過難關，今日落到場，終於可以大大啖唞新鮮空氣！」能夠與球隊一起落場訓練，卡希爾認為自己可以更清楚掌握隊友的能力和踢波特點，以及進一步與隊友打好關係。

至於主教練列文，就對能夠重返球場操練感到欣喜：「球隊上下對於重返球場操練感到高興，我哋一直保持身體健康，依家最重要係把握時間逐步提升狀態水平，並控制情緒，以免過分心急，弄巧反拙，影響比賽重開嘅陣容。」