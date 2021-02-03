爆尼馬與PSG簽約4年　本周內官宣

尼馬去向終於有定案，媒體爆料指這位巴西球星將與巴黎聖日耳門續約4年，雙方合約原本喺明年6月到期，新合約至2026年，本周內官宣。

巴西及法國傳媒報道指28歲嘅尼馬與PSG已傾妥續約，本周稍後會正式公布，CBS體育則表示續約後尼馬嘅薪金不會大幅提升，但合約中會有更多嘅獎金條款，如果這位巴西前鋒表現出色，為PSG取得好成績，可有豐厚獎金。

尼馬在2017年由巴塞轉到加盟PSG，當時佢嘅轉會費高達2.22億歐元，有傳媒指目前尼馬喺聖日耳門嘅周薪大約60萬鎊，雙方已經就續約研究了一段時間。尼馬本周曾公開表示：「依家我喺PSG覺得好開心，我想繼續留低，呢度感覺好好，我已經適應了，唔知道係自己還是環境嘅轉變，依家好平靜，更加開心，我想留喺聖日耳門，我希望麥巴比都會留低。」

留住尼馬之後，PSG下一個目標就要同麥巴比傾續約，呢位法國前鋒嘅合約亦喺2022年到期；最近不斷有麥巴比轉投嘅消息，好似皇馬及利物浦等都傳話有興趣。