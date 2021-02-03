東奧指引書刊出爐　接觸運動員要隔2米

距離東京奧運已進入半年倒數，IOC國際奧委會聯同東京奧組委及殘奧委周三(3日)推出第一部指引書刊（Playbook），勾劃出持份者參與奧運所須遵守的事項框架。第一部指引的對象為代表團成員及技術人員，他們將不須要強制接種疫苗，但出發往東京前72小時則要進行病毒檢測，證明「清白」才能展開東京之旅。

新冠肺炎疫情依然嚴峻，惟IOC進一步顯示與「疫」同存的決心，「指引書刊的目標是要促成一個安全及成功的奧運」，而所有規條訂立的目的，就是以確保一眾參與者及日本市民今夏能保持健康及安全為依歸。書刊並以「Stronger Together」為口號，強調「減少接觸、檢測、追踪及適時進行隔離、以及遵從衛生習慣等」，作為各持份者遵行的宗旨。

指引書刊的主要重點包括：代表團成員及技術人員出發往日本前的72小時，須接受新冠肺炎病毒檢測，證實沒有染疫才能赴日，文件並要提交至日本衛生部門。另外，指引中要求持份者與運動員保持至少兩米的社交距離，其他人仕也要有1米社交距離。再者，為避免與東京市民及社區的接觸，指引中列明眾人不准乘搭公共交通工具（除非得到特別批准）。大會重申這部指引書刊會隨着疫情發展而更改或補充，視乎實際情況需要下，有可能要求代表團成員及技術人員接受抽樣檢查。

至於有關運動員及傳媒等的指引書刊，IOC表示會於稍後時間推出，並會安排多場網上簡介會，讓會球多國的參與運動員及傳媒等於線上討論各項指引。東京奧運將於7月23日至8月8日舉行。