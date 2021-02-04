利物浦崩潰！高普時代首次英超主場2連敗

周四(4日)凌晨英超爆大冷，上季冠軍利物浦主場0比1不敵護級球隊白禮頓，自1984年以來首次連續3場聯賽主場冇波入，亦係高普執教紅軍5年幾以來，第1次英超主場2連敗。利物浦輸波之後，已經落後榜首曼城7分，兼踢多1場，唔止爭標機會渺茫，連能否保住聯賽前4位，都出現危機。

利物浦2位新簽中堅賓戴維斯、奧辛卡巴克今場並冇上陣，由佐敦軒達臣客串中堅，同尼達利菲臘斯扼守中路。紅軍開波2分鐘，原本有個入球良機，穆罕默德沙拿接應長傳，單刀起腳，竟然射高。白禮頓亦有丹般恩近門射高，上半場打和0比0。

踢到56分鐘，白禮頓先開紀錄，蘇利馬治右路傳中，丹般恩頭槌二傳，由阿爾薩特撞入成1比0，呢位22歲哥倫比亞國腳喺英超上陣28次，首次入波。

利物浦傾力反擊，並有1次扳平黃金機會，阿歷山大阿諾特右路傳中，穆罕默德沙拿離門10碼起腳，卻唔中目標，呢位埃及國腳今場浪費2次入球良機，成為紅軍輸波罪人。

利物浦今場輸波之後，已經連續4場主場不勝，並創下多個恥辱紀錄，包括自1984年10月以來，首次連續3場聯賽主場冇波入，亦係自1982年以來首次喺聯賽不敵白禮頓，高普2015年10月執教紅軍以來，第1次遭遇英超主場2連敗，一場波打爛晒所有金漆招牌。

賽前排尾4嘅白禮頓今場爆出7.2倍客W，佢哋近4場聯賽取得3勝1和，兼不失球，3場勝仗都係贏1比0，認真神奇，護級前景一片大好。