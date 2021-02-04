連格脫魔重生！首戰即梅開二度

早前被曼聯外借去韋斯咸嘅中場連格，喺周四(4日)凌晨英超，首次為新球隊上陣，立即有驚人表現，個人射入2球，協助韋斯咸作客以3比1擊敗阿士東維拉。韋斯咸領隊莫耶斯更豪言，連格好快會重返英格蘭國家隊。

連格近年表現低迷，成為曼聯球迷嘅眼中釘，佢被外借之後，魔迷都拍爛手掌。不過，原來連格先至係最大贏家，獲得前曼聯主帥莫耶斯信任，今場首次為「錘仔幫」披甲，即以正選上陣。

韋斯咸下半場初段由湯馬士蘇錫克打開紀錄，跟住輪到連格表演，接應米查利安東尼奧右路傳中，無人看管之下射入。

雖然阿士東維拉由奧尼屈堅斯追番1球，但連格喺83分鐘，勁射破網，為韋斯咸奠定3比1勝局，連格亦成為韋斯咸史上第2位首次為球會上陣即梅開二度嘅球員。

賽後莫耶斯對連格讚不絕口：「連格好適合韋斯咸，我哋都好興奮，佢為球隊帶來改變，如果佢繼續保持呢個表現，相信好快可以重返英格蘭國家隊。」

事實上，近年有唔少離開曼聯嘅球員，都獲得重生，包括盧卡古、基斯史摩寧等人，依家連格亦成為新一員。