巴塞險勝闖西盃4強　交出恐怖數據

西班牙盃周三深夜上演8強焦點賽事，巴塞隆拿與CF格蘭納達大演入球騷，一直落後2球嘅巴塞直至88分鐘先破門，最終作客以5比3險勝，勇闖最後4強。

巴塞派出強陣出戰，但反而被主場嘅CF格蘭納達搶先入波，33分鐘羅拔堅尼地打開紀錄，再有蘇爾達杜於47分鐘再添一球，令主隊領先2粒以為勝卷在握，而比賽直至88分鐘先至直正埋身肉搏，巴塞憑着基沙文88分鐘接應美斯嘅神級妙傳，近柱射入，再加上佐迪艾巴喺法定時間補時2分鐘轟入關鍵入球，追至2比2，需要加時續賽。

基沙文於加時為巴塞迎來今場首次領先，100分鐘射入個人梅開二度，但敵方嘅費迪維高3分鐘後射入12碼，又再平手，「地上最強」再加強攻勢，法蘭基迪莊及佐迪艾巴於5分鐘內連入兩粒，帶領巴塞以5比3完場，贏得驚險。

不過，值得一提的是巴塞今仗對住CF格蘭納達踢出恐怖數據，全場射門高達36次，係球隊自2013至14賽季以來單場嘅最多射門次數，而當中射中龍門更多達20次，今仗控球率高達79％，數字的確得人驚。