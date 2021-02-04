雲集各大洲冠軍競逐、一年一度嘅世界冠軍球會盃周四(4日)晚於卡塔爾開打，德甲班霸拜仁慕尼黑上年已經勇奪歐聯、德甲、德盃、德超盃及歐超盃冠軍，如果攞埋世冠盃，將可追平巴塞隆拿喺2009年榮膺「6冠王」嘅輝煌紀錄。睇番過去10屆世冠盃有9屆由歐聯冠軍捧盃，以拜仁近期強勢，相信其他球隊好難阻到其去路。

受疫情影響，原定去年12月喺卡塔爾舉行嘅世冠盃，最終延至今日先正式展開，原本參賽球隊亦由7隊變6隊，來自新西蘭嘅大洋洲冠軍奧克蘭因國內疫情未受控制，決定放棄出國參賽，令原本要喺資格賽同奧克蘭交手嘅東道主艾杜哈尼自動晉級，會和非洲聯賽冠軍盃盟主、埃及艾阿里爭奪4強席位；另一場第2圈賽事則由亞冠盃盟主蔚山現代火併中冠盃冠軍堤格雷斯。

至於兩大擂台躉，應屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑及上周末先確認參賽資格、新鮮出爐嘅自由盃盟主彭美拉斯，一如以往率先獲得4強席位。

彭美拉斯人腳平平難發圍

拜仁早前雖喺德國盃被乙組仔基爾淘汰出局，不過之後火速重上正軌，聯賽4連勝，目前喺德甲榜首有7分領先優勢，可無後顧之憂全力爭盃。拜仁對上一次贏得世冠盃係2013年，當時波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基仲未加盟，呢位應屆國際足協最佳球員今次相信會更加搏命，務求喺自己獎盃櫃內加添個人殊榮。

世冠盃成立初期，歐聯冠軍及自由盃冠軍成績平分春色，頭6屆賽事雙方各贏3次，不過之後10屆卻成為歐聯冠軍天下，除咗車路士喺2012年決賽輸畀哥連泰斯，其餘9屆都由歐聯冠軍順利封王，相反自由盃盟主成績卻每況愈下，除咗奪冠次數被歐聯冠軍遠遠拋離，近4屆更有2次於4強被淘汰，最終僅獲季軍安慰獎。彭美拉斯喺上周末舉行嘅自由盃決賽踢到補時9分鐘先入波險勝山度士，捧盃過程唔算太有說服力，以佢哋目前人腳，想打破歐聯盟主壟斷局面並唔容易。

直播表

周四10:00pm 世冠盃 堤格雷斯 Vs 蔚山現代

有線661、601台

周五1:30am 世冠盃 艾杜哈尼 Vs 艾阿里

香港開電視77台、有線661、601台

周五4:00am 英超 熱刺 Vs 車路士

Now 621、611台