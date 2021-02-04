紅軍地獄賽程4連擊　周日晚鬥曼城最攞命

利物浦喺英超輸畀白禮頓之後，噩夢先至啱啱開始，因為紅軍未來4場比賽堪稱「地獄賽程」，非常惡踢。第1站將於周一(8日)凌晨英超主場對榜首曼城，一旦輸埋，就會落後對手雙位數積分，冠軍美夢真係凍過水。

利物浦踢完對曼城之後，就要作客李斯特城，「狐狸兵團」近2季喺由前紅軍主帥羅渣士執教之下，表現出色，成為爭標份子，利物浦要過呢關，絕不容易。

緊接而來，歐聯16強開打，利物浦首回合作客RB萊比錫，呢支德甲勁旅上屆歐聯打入4強，而喺今屆分組賽，力壓另一支英超豪門曼聯，取得出線權，今次面對利物浦，並未驚過。

利物浦「地獄賽程」最後1站係英超「默西賽德郡」主場對愛華頓，雙方首循環打和2比2，紅軍中堅華基爾雲迪積克該場受重傷長抖，球隊自此之後，各位中堅輪流受傷，嚴重影響成績。

利物浦未來4場賽程

08/2 英超 主場Vs曼城

13/2 英超 作客Vs李斯特城

17/2 歐聯 作客VsRB萊比錫

21/2 英超 主場Vs愛華頓