熱刺冇卡尼　點夠車路士玩呀

周五(5日)凌晨英超獨腳戲爆發「倫敦打吡」，熱刺主場迎戰車路士。熱刺射手哈利卡尼繼續養傷，球隊剩番孫興民「單天保至尊」，攻力急降，車路士新帥杜曹上任最大改變，係改踢「343」陣式，球隊侵略性更高，加上佢哋近3次聯賽作客熱刺贏2場，小讓平半上盤抵玩。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

熱刺開季順風順水，哈利卡尼同孫興民合作如魚得水，不過「哈神」前仗對利物浦半場傷出後，二人合作嘅魔法頓失，繼不敵利物浦後，周一亦爆大冷作客0比1不敵白禮頓，熱刺17分鐘已經落後，但成場咁多時間，仍然無力入波扳平或反勝，更加畀白禮頓主導球賽，明顯球隊仲未習慣冇咗哈利卡尼嘅踢法。

車路士新帥杜曹上任後執教2場獲1勝1和，首戰主場與狼隊互交白卷後，經過數日摸索，次仗主場以2比0擊敗般尼。杜曹改用「343」陣式，呢個係前領隊干地用開嘅3中堅及雙翼衞踢法，球員非常適應運作，馬高斯阿朗素更加取得入波，球隊更有侵略性。

熱刺近4場聯賽主場僅1勝

此外，杜曹喺呢2場前鋒位置都起用唔同球員，對狼隊係夏維斯、基奧特及薛耶治，對般尼就用迪姆華拿、譚美阿巴謙及美臣蒙特。杜曹畀唔同球員上陣，明顯想搵出最佳攻擊組合，為今仗鬥熱刺作準備，同時亦可讓球員輪換休息，一舉兩得。

車路士今場雖然要作客，但形勢唔差，因為熱刺近4場聯賽主場只得1勝1和2負，而且車路士近3次聯賽造訪熱刺贏2場，信心十足，有望反客為主，小讓平半絕對玩得過。