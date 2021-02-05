熱刺不敵車仔　摩連奴執教生涯首次主場連敗

周五(5日)凌晨英超上演「倫敦打吡」大戰，有王牌前鋒哈利卡尼養傷嘅熱刺，面對新帥杜曹上任嘅車路士，大部份時候龜縮防守下陷於被動，最終輸1球12碼以0比1落敗。熱刺輸波後英超3連敗，同時亦係摩連奴執教生涯，第1次喺聯賽主場2連敗，金漆招牌慘被打爆。

熱刺冇哈利卡尼好似唔識踢波，今場派卡路士雲尼斯奧斯首次聯賽擔正，但表現碌碌無為，而熱刺嘅龜縮打法亦令車路士控制戰局。比賽去到23分鐘，熱刺中堅艾歷迪亞禁區內魯莽亂踢，將迪姆華拿踢跌輸12碼，車路士由佐真奴費路操刀得手。熱刺落後下並冇太大起色，要去到比賽尾段先製造到幾次似樣攻門，但都攻破唔到車路士大門，最終主場飲恨0比1。

熱刺近3場聯賽先後不敵利物浦、白禮頓同車路士，係球隊自2012年11月保亞斯執教後，首次喺英超連輸3場。據Opta數據顯示，今場係摩連奴執教生涯第327場聯賽主場賽事，「寸王」過去從未試過喺聯賽主場連敗，但係近2仗主場連續輸畀利物浦同車路士，紀錄亦告終結。