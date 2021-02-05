大盤客注意！澳職版列斯聯今日又出擊

澳職周五入球「大」戰爆發！開季即以驚人火力示人嘅珀斯光輝，將會作客防守不濟嘅阿德萊德聯，兩隊喺半個月前交鋒曾製造驚人賽果，珀斯光輝主場以5比3贏波，兩軍踢法同心態冇重大轉變，今仗又係瘋狂進攻之戰，2.5球入球大有買趁手。（周五下午4時05分開賽）

阿德萊德聯喺維亞特執教下，開季5場取得2勝1和2負成績，唔算標青但尚算合格，但2場敗仗就失咗8球咁多，睇得出「阿聯」面對火力強大嘅球隊，受壓下經常出現崩潰情況。「阿聯」英格蘭鐵閘賴恩史達恩日前受傷要抖5個星期，球隊防線漏洞更加明顯，好彩佢哋嘅王牌前鋒杜米祖歷今場可以復出，令球隊火力得到保證。

珀斯光輝今季以瘋狂進攻踢法現身，4場聯賽全開3球或以上，當中3場更達4球或以上，上場作客墨爾本城，上半場已經領先2比1開出2.5球大，後備上陣嘅歷克迪亞高斯天奴，去到84分鐘都要入番1粒，湊夠4球，連3.5球大都開埋，佢同科拿路利、卡路阿利文圖等組成強大鋒線，個個狀態巔峰下，今場極大機會再演入球騷，2.5球大盤萬勿錯過。

※笛子波童