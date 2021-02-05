全明星投票升7成　杜蘭特首階段壓住大帝

即使新冠肺炎疫情仍然肆虐，但NBA仍堅持為2021年全明星賽繼續準備，周五公布了首階段的投票結果，杜蘭特與勒邦占士的票數分佔東西岸第一，而杜蘭特更加以230萬票暫時領先，高居首位。

上季因傷缺席的杜蘭特，今季復出成為球迷所愛，這位籃網巨星獲得2,302,705票，比起次位的勒邦占士（2,288,676）稍多1萬4千票，暫時在票王榜領先。據資料顯示，今季首階段的票數比起過往的投票率偏高，球迷對於投票相當踴躍，據美媒的消息指與去年同期的首階段相比，今年的投票總人數增長了７成，反映了在疫情下球迷對全明星賽的期待。

跟據票數所得，湖人球星勒邦占士在西岸的前場排名領先，金塊的祖傑以1,477,975票排次席，而後衞排名則由「咖喱」史提芬居里以2,113,178票居首位；至於東岸形勢，杜蘭特在前場排名的得票壓住「字母哥」安迪杜甘普，比爾奧就以1,273,817居於後衞排名第一。

據美媒報道，NBA聯盟與球員工會達成共識，同意在今年3月7日在阿特蘭大復辦全明星賽，同時正考慮入樽賽及技巧賽等都同時復辦。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！