惡人谷主場　費倫天拿有殺無賠！

星期五晚有場意甲，再晏啲有智甲，所以就推介你，整條意甲過智甲。頭關費倫天拿主場對國際米蘭，雖然費倫實力不及國米，但佢哋主場夠晒硬淨，聯賽主場6場不敗。

國米剛在意大利盃激戰祖雲達斯，而且輸波，體力消耗甚大，而佢哋最近7次到訪費倫主場法定時間僅錄得4和3負，未嚐一勝，今場我捧費倫。

另一關就試吓智利波，我睇中卡拉雷聯對安圖法加斯達，卡拉雷聯排第2，近期連輸2場，不過佢哋要爭冠軍，隨時反彈。安圖法加斯達排第6，踢緊風流波，最近2場作客都輸，今場再輸好正常，呢場要上盤。

過關2x1

(五)20 費倫天拿 對 國際米蘭 下盤(+0.5/+1)

(五)29 卡拉雷聯 對 安圖法加斯達 上盤(-0.5/-1)

賠率：4.17倍

直播表

周六3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 華拉度列

Now632