利物浦出戰歐聯16強有阻滯　遭德國禁入境

利物浦出戰RB萊比錫爭逐歐聯16強首回合出現阻滯，因為受到新冠肺炎疫情影響，紅軍遭德國政府拒絕入境，呢場比賽不能在德國進行，目前正研究方案，很大機會會移至中立場舉行或改單場淘汰制。

英媒消息指來自德國政府的消息，本月17日前存在變異新冠病毒的國家之任何人士，當中包括英國，都禁止入境，因此受到德國防疫禁令的影響，原定安排在2月16日舉行的歐聯16強首回合RB萊比錫主場迎戰利物浦亦無法上演。據悉，RB萊比錫曾向德國入境處為利物浦作特別申請，但遭拒絕並強調一視同仁，不會對專業運動員或運動隊伍有特權。

歐聯及雙方球會正研究方案，有提出將首兩回合的日子互調，但此舉受到利物浦反對，而目前較偏向在中立場舉行，倫敦及布達佩斯都是適合之地。雖然都有人提出改用單場淘汰制，但歐聯賽會已經否決這個考慮。

此外，歐霸也可能會出現這個情況，阿仙奴將與賓菲加爭逐，葡萄牙亦推行了類似的防疫措施。雖然德國政府這條禁令暫定至2月17日，但曼城24日作客對慕遜加柏亦可能受到影響。