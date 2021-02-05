羅拔仔開餐！拜仁快手剝「哈」捧半W

周五德甲獨腳戲，榜首拜仁慕尼黑作客鬥哈化柏林；拜仁自德盃出局後已重上正軌，而且球隊踢畢今仗便會轉戰世冠盃，為保留體力定必希望速戰速決；拜仁近4場聯賽皆由頭贏到尾，早於上半場已領先對手，宜向半場客勝埋手。（周六凌晨3時開賽）

拜仁上月中於德國盃第2圈被基爾踢出局，宣告衞冕失敗，不過球員知恥近乎勇，之後4場聯賽全勝兼狂轟11球，信心完全沒受德盃出局影響，並且乘其他爭標對手包括RB萊比錫、多蒙特等連番失分，將榜首差距拋開至7分，爭取聯賽9連霸形勢大好。

哈化換帥冇起色

哈化踏入2021年後6場聯賽只曾擊敗弱旅史浩克04，目前聯賽排名已跌至第15位，僅以較佳得失球差壓過同分的比勒費爾德，已經捲入降班漩渦。哈化上場賽前解僱教頭拉巴迪亞，由極具聲望的匈牙利主帥戴達回巢領軍，可惜仍以1:3不敵法蘭克福，隊中積弱問題難以即時解決，遇上實力超班的拜仁更加凶多吉少。

不過考慮到拜仁今季19場聯賽只有4場保持清白身，防線不及以往穩健，讓客[-2]有一定風險，既然拜仁近4場聯賽全部皆於上半場領先，為專心備戰世冠盃，今仗自然希望盡早奠定勝局，轉捧半場客勝更明智。