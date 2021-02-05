北京冬奧會火炬亮相　頂部交接有玄機

2022年北京冬季奧運會開幕倒數一周年，冬奧會及冬殘奧的火炬「飛揚」的外觀設計正式登場。

北京將成為奧運歷史上首個舉辦「雙奧」（奧運會及冬奧會）的城市，火炬的外觀與2008年北京奧運相呼應，火炬外觀設計師李劍葉介紹，「火炬設計既體現「雙奧之城」的傳承與發揚，又蘊含着『道法自然，天人合一』的中國傳統思想。」北京冬奧會的火炬底部以祥雲紋鋪蓋，由下而上過渡至雪花剪紙式樣，圖案旋轉上升，宛如絲帶在空中飄舞。祥雲是2008年北京奧運會的延續，而雪花則是冬奧會的特徵。

北京冬奧會火炬以銀、紅色為主色，象徵「冰火相約，激情飛場，照亮冰雪，溫暖世界」。而冬殘奧的火炬則用銀色和金色，寓意輝煌與夢想，體現「勇氣、決心、激勵、平等」的殘疾奧運會的價值觀，而在冬殘奧火炬最底一圈更刻有「北京2022年冬殘奧」全名的凸字。

當兩支火炬交接時，火炬的頂部可以緊緊相扣，象徵不同文明思想的交流，讓世界更了解到北京冬奧會的願景。火炬選用碳纖維材料，降低火炬重量，燃料使用氫燃料，實現火炬燃燒零排放，體現「綠色」舉辦冬奧的理念。據悉，北京冬奧組委在2020年4月24日起開始公開徵集火炬外觀設計，共收到182份作品。

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