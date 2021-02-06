阿積士門神亂食藥　尿檢肥佬被判停賽1年

荷甲勁旅阿積士近日多災多難，繼歐霸盃名單因電腦問題令前鋒施巴斯域賀拿未能註冊後，首席鋼門奧拿拿亦因為食老婆嘅藥物而誤服禁藥，結果搞到藥檢「肥佬」，歐洲足協周五(5日)宣布重罰佢即時停賽1年，阿積士已經表明會提出上訴。

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現年24歲嘅奧拿拿被譽為歐洲最佳年輕門將之一，去年夏天曾獲車路士力斟，阿積士依家排荷甲榜首，奧拿拿20場聯賽全部正選上陣。不過阿積士周五發出聲明，證實奧拿拿因為去年10月30日嘅一次例行藥檢，發現尿液入面有禁藥Furosemide；奧拿拿解釋當時因為身體不適，所以食咗老婆嘅處方藥物，佢原本以為只係普通嘅阿士匹靈，結果就釀成大錯。

雖然歐洲足協紀律小組同意，奧拿拿今次禁藥肥佬係「無意」同埋「未有得到好處」，但就認為確保自己冇食禁藥係運動員應有嘅責任，所以決定重罰佢停賽1年。阿積士總經理雲達沙表示：「我哋當然反對禁藥，但奧拿拿並唔係有心，我哋冇預期個判罰會係咁嚴重。」阿積士已宣布會向瑞士體育仲裁法庭提出上訴。

喀麥隆國腳奧拿拿隨後亦發出聲明：「我想講，成件事都只係人為錯誤，我只係食錯咗老婆嘅藥物，我非常後悔。過去4季我係荷甲最佳門將、過去3季嘅非洲最佳門將，我根本唔需要靠藥物嚟再提升自己嘅表現。」喺奧拿拿停賽下，阿積士預計會用38歲前荷蘭國家隊門將史基倫堡把關。