拜仁險勝哈化柏林　領先10分出征世冠盃

周六(6日)凌晨德甲賽事，即將出戰世冠盃嘅拜仁慕尼黑，作客憑住京士高文一箭定江山，作客以1比0小勝哈化柏林，目前喺德甲將榜首形勢拉開到10分，用贏波嚟為出征卡塔爾壯行色。

拜仁慕尼黑周二(9日)凌晨會喺卡塔爾舉行嘅世冠盃4強鬥艾阿里，不過今場德甲依然強陣出擊，11分鐘已經獲得12碼，不過波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基主射被救出。拜仁慕尼黑點都技高一籌，10分鐘後就由京士利高文遠射，省中人後改變方向入網。雪戰之下拜仁慕尼黑一直控制戰局，雖然未有再增添入球，但亦成功保住1比0勝果。

拜仁慕尼黑近5場聯賽全勝，依家喺聯賽榜以10分拋離踢少1場嘅RB萊比錫，球隊可以安心飛去卡塔爾爭奪世冠盃冠軍，前鋒湯馬士梅拿信心十足表示：「我哋今場本來可以入多幾球，不過球隊已經連贏5場，所有球員已經將目標瞄準世冠盃。」

哈化柏林今場尾段派出新加盟嘅基迪拉上陣，亦係呢位前德國國腳時隔10年半後再戰德甲，基迪拉賽後表示：「我仍然未可以踢90分鐘，仲需要時間練習同適應。」