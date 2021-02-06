曼聯新人王恐怖威力　玩轉英超B聯賽

曼聯1月份以3,700萬鎊轉會費收購嘅18歲超新星迪亞路查奧爾，雖然仍未為一隊上陣，但佢為曼聯U23踢2場英超B聯賽，已經展現出鶴立雞群嘅超班實力，繼「地標戰」梅開二度協助曼聯U23以6比3大炒利物浦U23後，周六(6日)凌晨又為曼聯23交出1入波同3次助攻，帶領球隊6比4反勝布力般流浪U23。

曼聯U23今場一度落後2比4，但今場以右翼身份上陣嘅迪亞路查奧爾表現活躍，成為球隊反勝主因。呢位科特迪瓦新星今場交出3次助攻，包括追平2比2、反勝5比4嘅精彩輸送，而佢亦喺完場前拎多1個入波作為禮物，總計2次為曼聯U23上陣，一共拎到3入波同3助攻數據，相當驚人。

曼聯日前提交歐霸盃大軍名單，迪亞路查奧爾都榜上有名，領隊蘇斯克查喺曼聯U23對布力般流浪U23前表示，球隊依家正為迪亞路查奧爾操弗狀態，形容呢場對榜首布力般流浪會喺好好嘅考驗，結果迪亞路查奧爾明顯100分通過考試，相信離一隊首演之日不遠。