港超聯　再簽「99仔」謝家榮加盟愉園

港超聯球隊愉園周六（6日）上午宣布，正式簽下另1名「99仔」謝家榮，球隊已為這名年輕門將辦妥註冊手續，他今季將穿上94號球衣，並會在港超復賽後為「快活谷」披甲。

「家榮」身高達1米86，雖然年僅21歲，惟球員履歷相當豐富，曾外流英甲貝利青年軍，回港後亦效力過理文流浪及夢想FC，以及曾入選香港足球代表隊。上季更加盟富力R&F，合共為球隊上陣9場賽事，可惜隨着球隊今季退出港超聯後，一直未有班落。

「家榮」出身自晨㬢青年軍，之後轉到車路士足球學校(香港)，因此與愉園職球員及一眾「99仔」，包括林衍廷、朱偉鈞等相當熟絡。對於能與一眾「車仔」隊友再聚，謝家榮感到十分高興：「新隊友好多都同我係多年朋友，尤其係一眾99年出生嘅球員，過往同我一齊係車路士足球學校（香港）奮鬥，亦曾同部份『01仔』、98年出生嘅黃浩然合作過，依家大家效力同一職業球隊，可以話係人生里程碑。」

過往「家榮」經常與「快活谷」交手或練習時，皆會主動與朋友們打招呼，他直言這次來投感覺特別：「因為隊友年紀相近，相處時更為親切，自然溝通就多，嚟到愉園就似『回家』一樣。」

對於今次加盟愉園的目標，「家榮」表示與之前的球會一樣，尋求上陣機會的心態都不會改變，希望在球隊爭取更多機會，與隊友們有良性競爭：「我認為屠俊翹今季表現出色，鍾偉豪去季復賽期都有不俗表現，此外仲有年輕門將伍瑋謙，我哋彼此之間可透過競爭去進步。」他最後更直言代表香港隊出戰，將成為自己終極目標。

球員資料

■姓名：謝家榮

■號碼：94

■出生：1999年9月4日(21歲)

■位置：GK

■身高：186cm

■前球會：理文流浪 → 夢想FC → 富力R&F