尖叫吧！連美斯今晚又出動

今晚英超有場倫敦打吡，富咸主場鬥韋斯咸；富咸近況冇起色，相反韋斯咸愈戰愈勇，由曼聯借用嘅連格首次上陣即交到功課，整體表現更上一層樓，加上韋斯咸近3次鬥富咸全部贏晒，客W值得支持。（Now 621周日凌晨1時30分直播）

富咸頹爆近11場未贏過

富咸上場主場淨吞李斯特城2蛋，近11場聯賽7和4負，佢哋對上5場聯賽主場只入1球，唔識入波係未能搶分嘅致命傷，佢哋依家落後尾4嘅般尼8分，先唔講爭上岸，就連排喺後面嘅西布朗、錫菲聯近期表現都比佢哋好，再咁落去相信富咸好快就會畀兩隊過頭，護級前景更加悲觀。

韋斯咸上周中雖被利物浦終止6連勝走勢，不過上場作客阿士東維拉憑新兵連格梅開二度，以3比1擊敗對手全取3分，極速反彈，呢名曼聯借將重投莫耶斯旗下表現如魚得水，配合米查利安東尼奧、查洛保雲及湯馬士蘇錫安等原有猛將，要衝擊歐洲賽資格絕對不是夢，何況韋斯咸近3次聯賽鬥富咸保持全勝，兩軍現時狀態一升一跌，富咸想贏番次唔係咁易，韋斯咸客W可放心捧場。

※工廠仔

直播表

周六4:10pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 西悉尼流浪者

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周六8:00pm 德乙 奧斯納貝克 Vs 波琴

on.cc東網

周六8:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 阿仙奴

Now621

周六10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 史柏斯亞

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周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 修咸頓

Now621

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 白禮頓

Now622

周六11:15pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周日1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 羅馬

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周日1:30am 英超 富咸 Vs 韋斯咸

Now621

周日1:30am 西甲 艾爾切 Vs 維拉利爾

Now632

周日3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 曼聯 Vs 愛華頓

Now621、611

周日4:00am 西甲 西維爾 Vs 基達菲

Now632