高普指曼城受惠於疫情　哥帥一句KO對手

周一(8日)凌晨將上演英超大戰，利物浦主場對曼城，開波之前雙方領隊先打「口水戰」，利物浦主帥高普指曼城多得新冠肺炎「幫手」，可以休息2星期，球員叉足電，自然踢得好。呢番言論令曼城領隊哥迪奧拿非常不滿，直斥對方：「虧你咁都講得出口。」

利物浦上場英超主場不敵白禮頓之後，高普曾經表示球員出現疲態，佢依家進一步指曼城只係贏在有額外時間休息：「我哋冇時間休息，我認為曼城曾經因為新冠肺炎疫情，突然多咗2星期休息時間，呢種情況非常難得，好多球隊都咁講。」

高普所指嘅係上年英國時間12月28日，曼城原本需要作客愛華頓，但因為隊內多位球員確診新冠肺炎，被迫延期，其實曼城當時只係多休息1星期，而非高普所講嘅2星期。

哥迪奧拿聽到呢番言論之後，立即反擊：「當我見到高普時，會問佢到底我哋休息咗幾耐，根本冇英超球隊可以休息2星期，講呢種說話嘅人，一定別有用心，估唔到高普會講得出口，如果佢再睇下日曆，可能又會話我哋休息咗2個月，又唔講我哋對車路士，得番14位球員可用。」曼城領先利物浦7分，兼踢少1場，雙方未開波已經充滿火藥味，到時一定有好戲睇。