侯爾斯卡10次主場9次開細　皇馬冇佢符

今晚西甲賽事，侯爾斯卡主場迎戰皇家馬德里。排西甲榜尾嘅侯爾斯卡上輪作客力挫華拉度列，取得升班後第2場勝仗，球員士氣高昂，返主場鬥「銀河艦隊」搶分意欲更高。佢哋對強敵多採取「龜縮」踢法，遇上攻力回落嘅皇馬，中位數2.5球嘅入球細有計。（Now 632及611周六晚11時15分直播）

侯爾斯卡上場大踢爭氣波，憑拉菲爾美亞連中三元，作客贏華拉度列3比1，目前落後尾2嘅艾爾切1分，同護級線亦只差3分，重燃護級希望，球員落場自然加倍落力。佢哋遇上強敵每每奉行「1分政策」，因此今季和波特別多，21輪過後有10場打和，實力唔係想像中咁曳。

「銀河艦隊」鋒線令人失望

「銀河艦隊」前仗大炒艾拉維斯4比1，點知上輪打回原形，主場1比2不敵利雲特，以夏薩特及賓施馬為首嘅鋒線令人失望，加上中堅艾達米列達奧領紅牌今仗停賽，戰力再打折扣。睇番侯爾斯卡今季主場表現，10場主場9次開2球或以下，入球細屬穩陣之選。

※邪神