無敵曼聯又亮相 今晚又炒人9球？
2021年02月06日 18:00
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（Now 621周日凌晨4時直播）
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周六深夜英超焦點大戰，曼聯主場迎戰愛華頓。紅魔鬼啱啱大炒修咸頓9比0，但佢哋今季演出飄忽，枕住兩場大炒機會唔高，尤其愛華頓作客比主場發揮更佳，紅魔當然會有啲顧忌，唔會太過進取，加上曼聯近6場聯賽4次開半場和，值得再追。（Now 621周日凌晨4時直播）
曼聯大炒修咸頓9粒，追平英超最大勝仗紀錄，而且入球分布7個唔同球員，球隊好似重現「魔性澎湃」，但渡邊年始終覺得，紅魔今季穩定性稍嫌不足，球迷唔好因為上次投注曼聯收錢，今次一面倒睇好曼聯。
翻查賽績，曼聯對上幾次喺奧脫福大勝之後，之後一場再於主場出擊，都有甩轆情況，例如舊年10月歐聯主場大勝RB萊比錫，之後就0比1不敵阿仙奴；11月大勝巴沙克舒希4比1之後，又喺主場1比3不敵巴黎聖日耳門；到1月足總盃3比2氣走利物浦，豈料返回聯賽對錫菲聯竟然爆大冷以1比2倒灶。
愛華頓客戰特醒唔易啃
今場曼聯對手愛華頓作客成績比主場更佳，周中作客2比1贏列斯聯，近6場聯賽作客5勝1和，尤其「拖肥糖」中前場球員傷疲盡起，伊禾比、占士洛迪古斯、李察利臣同卡維特利雲可以齊齊上陣，攻力有番咁上下，曼聯更不宜輕舉妄動。事實上，雙方近3次交手，有2次半場不分勝負，加上曼聯近6場聯賽亦有4次開出半場和，今場再開半場和機會高。
※渡邊年
曼聯近6場聯賽半場成績
66.7% 和
曼聯 (4231)
1迪基亞
29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾
17費特洛迪古斯 39麥湯米尼
11格連活特 18波基斯費南迪斯 10拉舒福特
7卡雲尼
愛華頓 (4231)
1比克福特
4賀基迪 13耶利文拿 5米克堅尼 12盧卡斯迪治尼
16杜哥利 10基菲爾施古臣
17伊禾比 19占士洛迪古斯 7李察利臣
9卡維特利雲