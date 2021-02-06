無敵曼聯又亮相　今晚又炒人9球？

周六深夜英超焦點大戰，曼聯主場迎戰愛華頓。紅魔鬼啱啱大炒修咸頓9比0，但佢哋今季演出飄忽，枕住兩場大炒機會唔高，尤其愛華頓作客比主場發揮更佳，紅魔當然會有啲顧忌，唔會太過進取，加上曼聯近6場聯賽4次開半場和，值得再追。（Now 621周日凌晨4時直播）

曼聯大炒修咸頓9粒，追平英超最大勝仗紀錄，而且入球分布7個唔同球員，球隊好似重現「魔性澎湃」，但渡邊年始終覺得，紅魔今季穩定性稍嫌不足，球迷唔好因為上次投注曼聯收錢，今次一面倒睇好曼聯。

翻查賽績，曼聯對上幾次喺奧脫福大勝之後，之後一場再於主場出擊，都有甩轆情況，例如舊年10月歐聯主場大勝RB萊比錫，之後就0比1不敵阿仙奴；11月大勝巴沙克舒希4比1之後，又喺主場1比3不敵巴黎聖日耳門；到1月足總盃3比2氣走利物浦，豈料返回聯賽對錫菲聯竟然爆大冷以1比2倒灶。

愛華頓客戰特醒唔易啃

今場曼聯對手愛華頓作客成績比主場更佳，周中作客2比1贏列斯聯，近6場聯賽作客5勝1和，尤其「拖肥糖」中前場球員傷疲盡起，伊禾比、占士洛迪古斯、李察利臣同卡維特利雲可以齊齊上陣，攻力有番咁上下，曼聯更不宜輕舉妄動。事實上，雙方近3次交手，有2次半場不分勝負，加上曼聯近6場聯賽亦有4次開出半場和，今場再開半場和機會高。

※渡邊年

曼聯近6場聯賽半場成績

66.7% 和

曼聯 (4231)

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

17費特洛迪古斯 39麥湯米尼

11格連活特 18波基斯費南迪斯 10拉舒福特

7卡雲尼

愛華頓 (4231)

1比克福特

4賀基迪 13耶利文拿 5米克堅尼 12盧卡斯迪治尼

16杜哥利 10基菲爾施古臣

17伊禾比 19占士洛迪古斯 7李察利臣

9卡維特利雲