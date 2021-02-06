馬加希斯黑仔累事　維拉雙殺阿仙奴

周六晚（6日）英超頭場，阿仙奴在門將賓特尼奴同中堅大衞雷斯停賽下，後衞薛迪索拉斯同加比爾馬加希斯一開波即發波瘟，累首度披甲把關嘅馬菲賴恩失守，作客以0比1輸畀阿士東維拉，自92-93年球季後首度被維拉雙殺之餘，更連續3場聯賽失分，再陷低潮。

阿仙奴今仗有門將賓特尼奴同中堅大衞雷斯坐波監，新加盟門神馬菲賴恩及時傷愈復出，點知首度披甲開波僅2分鐘即失守，當時薛迪索拉斯回傳唔夠力，加比爾馬加希斯又唔會意，畀維拉翼鋒貝特蘭查奧爾趁機截到個波爆落底線傳中，奧尼屈堅斯近門掃入，兩循環鬥兵工廠轟3粒。同黑仔到暈嘅馬菲賴恩相比，倒戈嘅維拉門將達米安馬天尼斯大踢爭氣波，飛盡撲出格列沙加嘅靚罰球。

易邊後阿仙奴積極反撲，尼高拉斯比比遠射僅僅斜出，其後接連換入奧巴美揚同新兵馬田奧迪加特，可惜冇料到，馬菲賴恩全場作出7次撲救，但仍阻止唔到輸0比1。季初表現不俗嘅阿仙奴中堅馬加希斯，經歷球隊早前嘅低潮，跟住佢又確診新冠肺炎，復出後黑氣纏身，英足盃對修咸頓擺烏龍搞到衞冕失敗，上仗對狼隊佢入場冇耐，即畀狼隊概摩天奴轟入世界波，今仗又同薛迪索拉斯誤會導致失波，黑到冇朋友。