曼聯補時遭逼和 仲有普巴受傷

周日(7日)凌晨英超大戰，曼聯主場出擊，兩度領先之下，卻喺補時5分鐘失守，被愛華頓逼和3比3。紅魔鬼痛失2分，對爭標造成沉重打擊之餘，仲有近況回勇嘅中場球星保羅普巴大腿肌肉受傷，可能會缺陣一段時間，曼聯今次可以話係「一戰雙失」。

曼聯今場原本有個好開局，踢到24分鐘，拉舒福特右路傳入禁區，卡雲尼近門頂入，呢位烏拉圭國腳今季6個英超入球之中，有4球來自頭槌，成為紅魔鬼嘅空中霸王。

可惜保羅普巴踢到39分鐘就受傷，退下火線，由費特洛迪古斯入替。臨完上半場前，曼聯拉開紀錄，般奴費南迪斯喺禁區邊一下精彩笠射，收死愛華頓門將羅賓奧臣。

不過，換邊後僅7分鐘，愛華頓就極速扳平，先係卡維特利雲殺入禁區左路底線傳中，曼聯門將迪基亞只能勉強撲出，杜哥利第一時間衝前補射入網，跟住杜哥利傳畀無人看管嘅占士洛迪古斯射成2比2。

踢到70分鐘，曼聯再次領先，勞基梳爾左路開出罰球，麥湯米尼頂入成3比2。不過，紅魔鬼最後都係未能保住勝果，補時5分鐘，愛華頓透過1次罰球攻勢，幾乎全隊湧入禁區，中堅米克堅尼二傳，由卡維特利雲近門射入逼和3比3。

曼聯喺英超成立之後，第2次喺聯賽主場上半場領先2球之下，最後未能贏波，對上1次已經係2010年10月被西布朗逼和2比2。

今場亦係曼聯領隊蘇斯克查第100場領軍出戰英超，包括率領卡迪夫城踢18場，帶住曼聯踢82場，用咁嘅結局做紀念，佢應該好難忘。

賽後，蘇斯克查透露保羅普巴嘅傷勢：「保羅係大腿肌肉受傷，我哋將會為佢進行檢查，睇下情況是否嚴重。」曼聯將於周三(10日)凌晨英足盃主場對韋斯咸，恐怕保羅普巴無法披甲。