南野拓實轉會首戰即入波 但救唔到修咸頓

南野拓實早前被利物浦外借去「聖人」修咸頓，呢位日本國腳喺周六(6日)深夜英超，首次為修咸頓披甲，並以正選上陣，而且只係踢咗30分鐘，就取得入球，可惜修咸頓作客仍然以2比3不敵紐卡素。

修咸頓上場慘吞曼聯9隻光蛋，今場防線仍然冇改善，開賽僅26分鐘，已經失咗2球，分別被紐卡素中場祖爾韋洛克、米基爾阿米朗攻破大門，其中由阿仙奴借用嘅祖爾韋洛克今場首次為「喜鵲」上陣，就取得入球，證明會方冇入錯貨。

踢到30分鐘，南野拓實勁射入網，為修咸頓追番1球，呢位26歲進攻中場對上1次喺英超入波，已經係上年12月利物浦大勝水晶宮7比0，亦係佢加盟紅軍後唯一英超入球。

南野拓實效力利物浦期間，喺英超上陣19次，其中只有4次係正選，總共上陣531分鐘，喺英超只入1球，佢今場踢30分鐘就有波入，證明佢今次以外借身份轉投修咸頓係正確決定。

不過，南野拓實嘅隊友就唔多爭氣，上半場補時防線犯錯，被米基爾阿米朗截到波，單刀射成3比1，呢位巴拉圭國腳個人梅開二度。即使修咸頓喺換邊後，由禾特普斯射入靚罰球，但最終仍然輸2比3，遭受英超5連敗。